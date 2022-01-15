لبناني يدعي أنه نبي.. نشأت مجد النور مستمر بإثارة تفاعل نشطاء تويتر

2022/01/15 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرا على ادعاء رجل لبناني يدعى "نشأت مجد النور" للنبوة.

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