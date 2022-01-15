المغرب.. تعليق رسمي على حرق جثة مواطن في ألمانيا

2022/01/15 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حرق السلطات الألمانية المختصة في مدينة فرانكفورت لجثة مواطن مغربي الكثير من الاستياء والغضب على المستويين الشعبي والرسمي، وفقا لما ذكرت مواقع محلية.

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