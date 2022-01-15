التحالف الكردستاني: استهداف المقرات في بغداد يحمل رسائل سياسية

2022/01/15 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان التحالف الكردستاني في مجلس النواب استهداف مقرات الأحزاب في بغداد، مؤكداً أنها تحمل أبعادا تخريبية ورسائل سياسية.وقالت المتحدثة باسم التحالف، فيان دخيل، في بيان إن هذه الهجمات غير المبررة، تهدد السلم الاهلي والمجتمعي والعملية الديمقراطية برمتها، داعية الأجهزة الأمنية المختصة إلى ملاحقة ومعاقبة من يقف خلف هذه التصرفات غير المسؤولة التي ستؤدي لتردي …

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