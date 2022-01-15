2022/01/15 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية علي رضا بيمان باك، تخطي الصادرات غير النفطية مستوى 40 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2021 حتى الان.ورجح بيمان باك في تغريدة له، بأن الصادرات غير النفطية ستشهد زيادة ملحوظة قريبا.وأعتبر أن تخطي الصادرات غير النفطية مستوى 40 مليار دولار تحقق اثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: الصادرات غير النفطية تخطت 40 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: الصادرات غير النفطية تخطت 40 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).