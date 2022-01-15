ضبط عجلة تحمل اسلحة غير مرخصة والقبض على سائقها في بغداد

2022/01/15 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط عجلة تحمل اسلحة غير مرخصة وتلقي القبض على سائقها في بغداد.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها في منطقة الشعلة تمكنت من ضبط عجله نوع (تيوتا برادو) بداخلها اسلحة عبارة عن خمس بنادق مختلفة الانواع، والقبض على سائق العجلة”.وأضافت انه […]

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