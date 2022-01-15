ائتلاف المالكي يكشف عن خرق “كبير وخطير” في انتخاب رئاسة البرلمان

2022/01/15 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن خرق “كبير وخطير” في انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي.وقال القيادي في الائتلاف علاء الحيدري، لوكالة “ايرث نيوز”، إنه “لو لم يكن هناك مؤشرات حقيقة على وجود الخروقات في جلسة البرلمان الاولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي، لما أصدرت المحكمة الاتحادية قرار الايقاف […]

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