قيادة قاعدة بلد توضح تفاصيل هجوم المسيرات

2022/01/15 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت قيادة قاعدة بلد الجوية، تفاصيل إحباط محاولة استهداف القاعدة بثلاث طائرات مسيرة.

وقال آمر قاعدة بلد، اللواء الركن ضياء محسن، في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إنه "في الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم تم رصد اقتراب ثلاث طائرات مسيرة من قاعدة بلد الجوية وأصدرت أمرًا بإطلاق النار عليها، وتمت معالجتها ولاذت الطائرات بالفرار"، مبينًا أنّ "الجو كان ضبابيًا ولم تستطع هذه الطائرات من استهداف القاعدة".

وأضاف أنه "بعد أن تم رصد هذه الطائرات بالعين المجردة من خلال الأبراج والتأكد من أنها مجهولة الهوية تم الاتصال بالدفاع الجوي للاستفسار عن هذه الطائرات، وتم التأكد بأنها مجهولة وغير معروفة الهوية، ولذلك تم إعطاء الأمر بفتح النار عليها من قبل حماية القاعدة ومن دون مشاركة الدفاع الجوي"، لافتًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة لتأمين محيط القاعدة باستخدام طائرات مسلحة ومسيرة لمعالجة أي هدف معاد، وكذلك استخدام أسلحة الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة".

وذكر محسن أنّ "القاعدة فيها رادار يستخدم على مدار الساعة لمراقبة الطائرات، وكذلك يوجد رادار في الدفاع الجوي، وهذه الطائرات انطلقت من مكان قريب لذلك تعذر رصدها عبر الرادار، ولا يمكن تحديد مكان انطلاقها بشكل دقيق، لذلك تم رصدها بالعين المجردة من أبراج الحماية وتم التعامل معها من خلال إطلاق نار كثيف ما دفعها للفرار".

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