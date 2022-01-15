قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

2022/01/15 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة “معاهدة الأمن الجماعي” غادرت كازاخستان.ووفقا لوكالة “سبوتنيك” أوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حمّلت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز “إيل-76 وآن-24 وانطلقت من مطار “ألما آتا” (إلى نقطة الانتشار الدائم)”.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في […]

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