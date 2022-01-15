كلوب عن تجديد عقد صلاح: الأمر لا يشبه شراء هاتف ذكي

2022/01/15 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي مرة أخرى على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ومفاوضات تجديد عقده التي ما زالت مستمرة منذ أشهر عدة.وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو” البريطاني: “مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل”.وأضاف: “ما هي المشكلة؟ كي نكون […]

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