ماذا لو عاش عبد الناصر سنة إضافية ؟ - رضي السماك

2022/01/15 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك تحتفل الأوساط الناصرية والتقدمية في مصر والعالم العربي بذكرى مرور قرن وأربع سنوات على ميلاد الزعيم الوطني القومي جمال عبد الناصر الذي وُلد في مثل هذا اليوم من عام 1918 وُلد الزعيم القومي المصري جمال عبد الناصر، ويمكن القول منذ بزوغ عصر النهضة العربية في أواسط القرن التاسع عشر لم يجمع العرب على حُب زعيم عربي -بدوافع قومية- كما أجمعوا على الرئيس المصري عبد الناصر، وما زالت كثرة منهم تضعه إلى الي ......





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