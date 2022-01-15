هل مصدرالقيم والأخلاق هو الدين ؟ - محمد حسين يونس

2022/01/15 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس في بعض الأحيان ..



نجد أن هناك من يعبر عن ما يجول برأسك أفضل منك ..(ول ديورانت في كتابة قصة الحضارة ) كتب حول خمسنيات القرن الماضي ..في المجلد الثامن 15 / 16 ما يشكل جزء اساسيا من قناعاتي حول نشأة قيم و أخلاق الإنسان..



و التهذيب المستمر بين الغرائز الأولية للهومو إركتوس( منذ خمسين الف سنة ) ..



و ما يحدث لإنسان الزمن الحديث القادر علي إخضاع إحتياجاته الأولية لنظم المجتمع الفترة التي يتحدث عنها ......





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