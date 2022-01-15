إصابات جراء إطلاق نار أثناء حفل موسيقي في أوريغون الأمريكية

2022/01/15 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت الشرطة الأمريكية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون.

وذكرت شرطة مدينة يوجين أن المصابين الستة جراء الحادث الذي وقع في الصالة الموسيقية WOW Hall نقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض بعد على أي مشتبه فيه.

وأوضحت إدارة WOW Hall على موقعها الرسمي أن حادثة إطلاق النار لم تقع داخل الصالة بل في محطة السيارات التابعة لها، أثناء حفل أقامه مغنيا الراب، ليل بين وزاي بانغ.

المصدر: روسيا اليوم

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