تقرير دولي: نطنز الإيراني الجديد قد يكون موقعاً للأسلحة النووية

2022/01/15 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير جديد لمعهد العلوم والأمن الدولي أن مجمع نطنز الجديد تحت الأرض في إيران، ربما يكون موقعاً للأسلحة النووية.

وبحسب التقرير فان المجمع الواقع في المنطقة الجبلية جنوب موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي، يضم قاعات مدفونة على عمق أكبر من (موقع فوردو) لتخصيب اليورانيوم، اذ يثير الحجم المحتمل للمجمع تحت الأرض تساؤلات حول الإمكانيات التي سيوفرها المجمع الجديد، بحسب مسؤول استخباراتي غربي.

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