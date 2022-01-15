الشروع ببناء مجسر سيحل 30% من زخم المرور في ديالى

2022/01/15 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، الشروع ببناء مجسر سيحل 30% من زخم المرور في المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات محلية متخصصة باشرت في تنفيذ اولى مراحل مشروع مجسر القدس الذي يمثل بوابة بعقوبة الشمالية الغربية باتجاه طريق بغداد والذي سيحل 30% من ازمة المرور “.[…]

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