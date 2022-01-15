نجم الصقور: سنعود للانتصارات من بوابة الصناعة

2022/01/15 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يثق لاعب نادي القوة الحوية ابراهيم بايش، بقدرة فريقه على العودة الى الانتصارات من بوابة الصناعة.وقال بايش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “سوء الحظ لازم فريق القوة الجوية خلال المباريات السابقة وكان ينقصنا الحظ فقط في تحقيق الانتصار على الزوراء”.واوضح ان “المباراة امام الصناعة ستكون فرصة مناسبة للعودة إلى طريق الانتصارات، […]

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