مجلس الوزراء يعلن شمول المحاضرين بقرار 315 بموازنة العام الجاري

2022/01/15 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اهتمام الحكومة بملف المحاضرين.

وقال الغزي ان الحكومة تولي أهمية لشريحة المحاضرين، اذ تم تمديد واستمرار التعاقد معهم، مشيراً الى تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وادراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022.



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022.

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