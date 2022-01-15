2022/01/15 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة..وفاة ثاني نزيل محكوم بالاعدام في سجن الحوت يتبع..

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وفاة ثاني نزيل محكوم بالاعدام في سجن الحوت أولاً على ايرث نيوز.

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