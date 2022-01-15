دراسة: روّاد الفضاء يعانون من

2022/01/15 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلوم أنّ السفر إلى الفضاء تجربة قاسية يختبرها جسم الإنسان، ولكن دراسة جديدة أظهرت مدى شدّة تأثيره على خلايا الدم الحمراء.

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