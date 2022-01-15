"فيدكس" تطالب بتزويد طائرات الشحن بأنظمة مضادة للصواريخ

2022/01/15 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالب شركة فيدكس بتزويد بعض طائرات الشحن بأنظمة مضادة للصواريخ، بحسب قناة "سي إن إن".

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