بالصور.. وفد أمني رفيع المستوى يصل الى الانبار

2022/01/15 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

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وصل وفد أمني كبير الى محافظة الأنبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ان الوفد الذي ترأسه نائب قائد العمليات المشتركة وبعضوية قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية زار قيادة عمليات الأنبار للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة مبينة ان الوفد سيجري عدة اجتماعات عسكرية وأمنية وسيلتقي بالحكومة المحلية في وقت لاحق.

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