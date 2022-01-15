حزب الدعوة يجدد الثقة بالمالكي ويعيد انتخابه أميناً عاماً

2022/01/15 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد حزب الدعوة الإسلامية، الثقة بأمينه العام نوري المالكي.

وقال مصدر من الدعوة ان الحزب عقد مؤتمره الثامن عشر وانتخب نوري المالكي بالإجماع أميناً عاماً له لدورة أخرى.

وتولى المالكي الامانة العامة للحزب منذ العام 2006، بدلا عن ابراهيم الجعفري الذي انشق حزب الدعوة وشكل جناحا سياسيا جديدا.

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