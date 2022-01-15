وزارة الداخلية تصدر الأمر الإداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط والمراتب

2022/01/15 | 13:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، الأمر الإداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط والمراتب.وذكر بيان للوزارة أن ” وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، أصدر الامر الاداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022 لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية، اعتبارا من التاسع من الشهر […]

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