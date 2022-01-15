2022/01/15 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدمت فتاة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، على الانتحار نتيجة لخسارة حضانة ابنتها.وقال مصدر أمني في ذي قار، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً عملها ربة بيت، تقدم على الانتحار من خلال ضرب نفسها في البطن بسكين المطبخ نتيجة ضم ابنتها الى حضانة والدها”.وأشار […]

ظهرت المقالة بعد خسارة حضانة ابنتها..



فتاة من ذي قار تقدم على الانتحار أولاً على ايرث نيوز.

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