2022/01/15 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيق في الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ طفل من محاولة انتحار بمنزل ذويه في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ طفل من محاولة انتحار بمنزل ذويه في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).