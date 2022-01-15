الاتصالات: ارتفاع عدد المشتركين بخدمة (الفايبر توهوم)

2022/01/15 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – هندرين مكي أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المشتركين بخدمة (الفايبر توهوم) في جانب الكرخ، فيما أشارت إلى مميزات هذه الخدمة، مبينة أن خدمة الانترنت المجاني شمل أربعة مناطق في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها عدد من المشاريع مثل مشروع الكيبل الضوئي والمشروع الوطني ومشروع الفايبر تو هوم الذي بدأت أعداد المشتركين عليه تتكاثر في جانب الكرخ"، مبيناً أن "مشروع الفايبر تو هوم لن يتوقف نهائياً، وسيكون محط جذب أعداد أكثر من المشتركين لانه المشروع الوحيد الذي يتعامل بالدينار العراقي".وأضاف أن "عدد المشتركين في خدمة الفايبر تو هوم بلغ 55 ألف مشترك في عدة مناطق في جانب الكرخ، حيث توفر فتح عدد من القنوات التليفزيونية والألعاب الgame من خلال Dolwod التي تحتاج إلى نت فائق السرعة ونقاوة الصوت وعدم تأثيرها بالتضاريس الجوية، إضافة إلى أن سعر المكالمة الواحدة خمس دنانير من الأرضي إلى أرضي ومن أرضي الى موبايل خمسين دينار ومن أرضي إلى أرضي محافظات 15 دينار".وأشار إلى أن "الوزارة وفرت خدمة الانترنت المجاني في مناطق عديدة من بغداد وهي منطقة أبو نؤاس وشارع المتنبي وتقاطع الرواد في المنصور وباب المراد في مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)، وذلك بسبب عدد الزائرين في هذه المناطق".

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