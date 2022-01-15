سجن الحوت يسجل وفاة نزيلين يواجهان حكم الإعدام

2022/01/15 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، السبت، بأن السجن سجل حالتي وفاة لنزيلين محكومين بالإعدام.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (15 كانون الثاني 2022)، إن "النزيل (أ.ع.م) مواليد 1973 من سكنة بغداد وهو محكوم بالإعدام بقضايا تتعلق بالإرهاب؛ توفي إثر أزمة صحية مفاجئة داخل السجن".

وأضاف المصدر، أن "النزيل (ف.ح.ج) مواليد 1997 من أهالي الموصل/حي الأنصار، ومحكوم بالإعدام بقضايا تتعلق بالإرهاب، توفي بعد رقوده بمستشفى الحسين التعليمي بقسم الحميات".

وتابع، أن "مركز شرطة السجن قام بالإجراءات القانونية ونقلت جثتي المتوفين إلى الطب العدلي لإصدار شهادة الوفاة لكل منهما قبل التسليم لذويهم".

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