تعرف على أشهر طرق انتحار النساء في هذه المحافظة العراقية - عاجل

2022/01/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

في منزل متواضع داخل ناحية قره تبه اقصى شمال شرق ديالى قررت امرأة في الثلاثين من عمرها مساء يوم أمس، انهاء حياتها شنقا لتسجل اول حالة انتحار خلال 2022 في مأساة اخرى خاصة وإنها متزوجة ولديها اطفال.

وقال مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "دوافع انتحار المرأة غير معروفة حتى الان والاجهزة الامنية تجري تحقيق للوقوف على طبيعة الحادثة التي تعد الاولى من نوعها في قره تبه منذ أشهر طويلة".

رئيس جمعية ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي من جانبه اشار الى ان "معدلات الانتحار لكلا الجنسين مرتفعة في ديالى في السنوات الاخيرة وسجلت عشرات الحالات ولأسباب مختلفة".

واضاف ان "الحرق يمثل 50% من حالات الانتحار للنساء اي انها الطريقة أكثر اقبالا عليها تليها الشنق وبنسبة تصل الى 30% اما تناول العقاقير الطبية فتاتي المرتبة الثالثة وغالبها ما يجري انقاذهن في اللحظات الاخيرة".

واشار الى ان "النساء يسيطرن على 60% من محاولات الانتحار في ديالى اي انهن الاعلى في الاقبال على الانتحار قياسا بالرجال ولأسباب متعددة منها المشاكل الاجتماعية والفقر ومشاكل اخرى".

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