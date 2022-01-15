مصدر: صدور اوامر بانسحاب 7 الوية من الحشد الشعبي في الانبار

2022/01/15 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار ، السبت، عن صدور اوامر بانسحاب 7 الوية من قوات الحشد الشعبي المتمركزة في المناطق الغربية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اوامر صدرت بانسحاب 7 الوية من قوات الحشد الشعبي المتمركزة في المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا في خطوة غير واضحة المعالم وفي […]

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