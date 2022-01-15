ميسان تحتفي باكبر ماراثون للدراجات الهوائية

2022/01/15 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … نظمت مديرية شباب ورياضة ميسان وبالتنسيق مع دوائر الدولة المساندة، فعاليات ماراثون (مملكة ميسان) للدراجات الهوائية وبحضور رسمي وجماهيري كبير.وتواجد ممثلي منظمات المجتمع المدني والفرق الطوعية وهو السباق الأول من نوعه في جنوب العراق وبمشاركة اكثر من (150) متسابقاً من مختلف المحافظات.ومن بين هذه الفرق فريق بايك داد الذي يعتبر […]

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