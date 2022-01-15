قرارات لخلية الأزمة في بابل بشأن كورونا

2022/01/15 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت خلية الأزمة العليا في محافظة بابل، قرارات عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق.وقررت خلية أزمة بابل، ان يبقى دوام دوائر الدولة جميعا ً في بابل بنسبة 100% لحين متابعة المستجدات الموقف الوبائي خلال الفترة المقبلة.وتضمنت القرارات إلزام كافة الدوائر بعدم ترويج اي معاملة الا من خلال إبراز …

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