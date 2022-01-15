في إسبانيا.. حيوان الغرير يدلّ علماء آثار على مكان وجود كنز من القطع النقدية الرومانية

2022/01/15 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلّ حيوان الغرير علماء الآثار إلى مكان وجود كنز مكوّن من أكثر من 200 قطعة نقدية رومانية، كانت مخبأة داخل كهف في إسبانيا منذ قرون عدّة.وقد حفر الحيوان في صدع صخرة داخل كهف لا كويستا الواقع في منطقة أستورياس، شمال غرب إسبانيا، واستخرج العملات المعدنية التي اكتشفها لاحقًا رجل محلي، روبرتو غارسيا.

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