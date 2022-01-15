الجيل الجديد يتحدث عن رئاسة الجهورية: رشحنا لكسر احتكار المنصب

2022/01/15 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد، اليوم السبت، عن ترشيح كتلتها شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الهدف من الترشيح جاء لكسر احتكار المناصب.وقالت عبدالواحد، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “ترشيح شخص من قبل التحالف من اجل الشعب وحراك الجيل الجديد لمنصب رئيس الجمهورية هو […]

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