الأزمات الدولية تنشر حصيلة القتال بين الجيش التركي والمعارضة

2022/01/15 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجموعة الأزمات الدولية عن حصيلة الضحايا في الصراع العسكري بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني خلال السنوات الست الماضية.

وقالت المجموعة في بيان ان القتال تجدد بين الطرفين في تموز من العام 2015 وذلك بعد انتهاء وقف اطلاق النار الذي دام عامين ونصف وهو ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن5808 أشخاص من الجانبين لغاية نهاية العام الماضي مبينة ان 3671 من القتلى كانوا من حزب العمال أو من ناشطين تابعين له في حين قتل 1138 شخصا من الجيش والشرطة التركية فضلا عن أعداد من المدنيين.

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