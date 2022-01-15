2022/01/15 | 13:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: skW-g9w2PWE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار الاعتداءات على القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية بالتزامن مع اشتداد الصراع السياسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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