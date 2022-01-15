شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الازمة السياسية تلقي بظلالها على الاوضاع الامنية بالعاصمة



شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الازمة السياسية تلقي بظلالها على الاوضاع الامنية بالعاصمة
2022/01/15 | 13:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: TKV929BWj40

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