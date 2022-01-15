2022/01/15 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر محافظ المثنى أحمد منفي، أمراً إداريا بتغيير إدارة عدد من المستشفيات في المحافظة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تغييرات بإدارة عدد من المستشفيات في المثنى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تغييرات بإدارة عدد من المستشفيات في المثنى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تغييرات بإدارة عدد من المستشفيات في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).