أحمد كاظم يوقع على عقد تدريب نادي دهوك

2022/01/15 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وقع المدرب أحمد كاظم، على عقد تدريب فريق كرة القدم بنادي دهوك.وقال المنسق الاعلامي للنادي نيجرفان الهركي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي دهوك توصلت إلى اتفاق مع المدرب احمد كاظم لقيادة الفريق في دوري درجة الأولى العراقي”.واوضح ان “الادارة ستضع مامل ثقتها بالمدرب كاظم لا سيما وهو نجح في […]

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