تنبؤات جوية بتساقط الثلوج واستمرار الاضطرابات الجوية حتى نهاية الشهر

2022/01/15 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد التنبؤات الجوية أن موجة قطبية قاسية في طريقها لاقتحام أجواء العراق ومن المتوقع ان تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي، إن التحديثات الجوية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالاضطرابات الجوية والتي تتمثل بتساقط الأمطار ونشاط الرياح السطحية وحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تساقط الثلوج في بعض المناطق.

كما اكد الموسوي وجود مؤشرات أولية قابلة للتغيير تدل على تساقط الثلوج في بعض مناطق غرب ووسط وجنوب البلاد، ومن بينها العاصمة بغداد، نهاية الأسبوع المقبل وتعرض أغلب مدن الشمال إلى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع أيضا.

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