خبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال

2022/01/15 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة.وقال مياسنيكوف خلال مقابلة صحفية، إن “الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال”، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب […]

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