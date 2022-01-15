بمقتنيات ناهزت الثمانين عاماً .. افتتاح متحف الإعلام العراقي

2022/01/15 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الأمين

افتتح رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم ،اليوم السبت، متحف الإعلام العراقي الذي ضمَّ المقتنيات المستخدمة في نشأة الإعلام العراقي الحديث في النصف الأول من القرن الماضي.

ويحوي المتحف المكون من طابقين على عدة قاعات تخصصت كل منها بقسم من الإعلام ،فالمتخصصة بالإذاعة عرضت أول جهاز تسجيل مع أجهزة الارسال البدائية والمايكرفون الخاص بالمذيع إضافة الى أجهزة الراديو القديمة –أم اللمبة- ،فيما احتوت القاعة المتخصصة بالتلفزيون على أول كاميرا تصوير خارجية وداخلية واستوديوهات للبرامج المهمة كنشرة الأخبار ،والرياضة في أسبوع ،والعلم للجميع ،إضافة الى صور للمذيعين القدماء وجانب من الأعمال الدرامية المنتجة في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون.

كما احتوى المتحف على نسخة نادرة من القرآن الكريم طبعت في أربعينيات القرن الماضي في مصر ،واستخدمت في الإذاعة على مدى 60 عاماً كمرجع للتصحيح اللغوي ،فضلاً عن استخدامها من قبل قرّاء القرآن ،حيث انقذت هذه النسخة من حريق الإذاعة العام 2003 من قبل المذيعة هدى رمضان التي أهدتها الى المتحف.

وفي جانب آخر عرض المتحف (بلبل الإذاعة) وهو عبارة عن بلبل ذهبي في قفص ذهبي كان يغرد فجر كل يوم مع افتتاح الإذاعة ،وهي قطعة نادرة أهداها الزعيم الألماني هتلر الى الملك غازي بمناسبة افتتاح إذاعة الزهور العام 1936 ، وتمت سرقتها العام 2003 واستعادها السيد خطاب عمر وأهداها الى المتحف.

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