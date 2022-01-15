تغييرات إدارية في محافظة المثنى (وثيقة)

2022/01/15 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوعز محافظ المثنى أحمد منفي، السبت، بإجراء تغييرات في إدارة مستشفيات بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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