اندثار صناعة “دبس ديالى” في 16 مقاطعة زراعية

2022/01/15 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف تجار في محافظة ديالى، السبت، عن اندثار صناعة الدبس في 16 مقاطعة زراعية داخل المحافظة.وقال التاجر وصفي العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صناعة الدبس من الصناعات القديمة جدا في مناطق عدة من ديالى خاصة التي تتشتهر بوجود غابات النخيل الواسعة سواء في الوقف او الخالص او شهربان وبهرز”، مبينا ان “الدبس […]

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