2022/01/15 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت المتحدثة باسم التحقيقات الروسية يوليا إيفانوفا، ان رجلاً يشتبه في أنه يمول تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق اعتقل في موسكو.وذكرت وكالة تاس الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وبفضل الجهود المشتركة لمحققي دائرة التحقيق الروسية في موسكو وموظفي العمليات ، تم تحديد واعتقال رجل من مواليد 1978 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن اعتقال مشتبه به في تمويل داعش بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن اعتقال مشتبه به في تمويل داعش بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).