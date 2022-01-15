2022/01/15 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مشادة كلامية مع مدير المدرسة..مراهق يحاول الانتحار في النجف والشرطة النهرية تتدخل يتبع..

ظهرت المقالة بعد مشادة كلامية مع مدير المدرسة..



مراهق يحاول الانتحار في النجف والشرطة النهرية تتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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