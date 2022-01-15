إرشادات المراكز الأمريكية بشأن كورونا.. ستكون اختيارية للسفن السياحية قريباً

2022/01/15 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستصبح إرشادات المراكز الأمريكيّة لمكافحة الأمراض والسّيطرة عليها (CDC) بشأن "كوفيد-19" اختياريّة للعديد من سفن الرحلات البحريّة، قريبًا.ويأتي ذلك بعد تصنيف الوكالة للسفن السياحية في المستوى الرابع للتفشي "عالي الخطورة" منذ قرابة أسبوعين.

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