2022/01/15 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصل المنتخب الوطني بكرة اليد الى السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد وصل إلى السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20”.واوضح ان “الوفد تألف من مشرفي المنتخب و الكباتن شريف مؤمن مدربا وحيدر غازي ومحمود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب اليد يصل السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب اليد يصل السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).