2022/01/15 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ريب أن زراعة قلب خنزير في جسد رجل مريض يعد إنجازا تاريخيا وعلميا غير مسبوق، ولكن جانب مظلم برأي البعض باعتبار أن الذي حظي بفرصة ثانية للعيش كان مجرما مدانا بمحاولة قتل إنسان بريء وتدمير حياته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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