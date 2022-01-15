تلخيص للتغييرات التي طرأت على سوق العراق في اقليم كردستان خلال 5 سنوات

2022/01/15 | 14:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت شرکة مختصة في مجال الوساطة العقارية، يوم السبت، عن مجمل المتغيرات التي طرأت على سوق العقار في أربيل عاصمة إقليم كردستان، خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2021).

وذكر رامون سالم عضو مجلس إدارة عقارات “حاجي سلام” ، أن “الشركة تقوم بتحليل ونشر أسعار العقارات أسبوعيا في محافظة أربيل وضواحيها، فهناك 200 مشروع يضم وحدات سكنية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى وجود 50 مشروعا ضمن فروع الشركة في السليمانية”.

وأضاف سالم، أن “نزوح نحو 1.5 مليون مواطن من أهالي المحافظات العراقية التي اجتاحها داعش إلى إقليم كردستان، وتراجع أسعار النفط في 2016 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم ارسال المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، وظهور وانتشار وباء كورونا في 2020 وتأثيرها الكبير على عجلة الاقتصاد، أثر سلباً على حركة العقار بشكل عام”.

وتابع: “وفي 2021، تحسنت حركة سوق العقار في إقليم كردستان، إذ شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة للتغيرات الإيجابية لعل أبرزها الامن والاستقرار الذي يتمتع به الإقليم، فضلاً عن توفر اللقاح المضاد لكورونا من قبل الحكومة للمواطنين الذي خفض من الموقف الوبائي اليومي، إضافة إلى الإصلاحات التي بدأتها حكومة كوردستان في جميع المجالات”.

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