اليمن: الطيران السعودي يقصف ورشة سيارات في مأرب

2022/01/15 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم السبت، بعدد من الغارات ورشة سيارات لأحد المواطنين في مدينة حريب محافظة مأرب.وأوضح موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن طيران العدوان شن عدة غارات استهدفت ورشة إصلاح سيارات في مديرية حريب ما أدى إلى تدميرها واحراق سيارات المواطنين فيها.وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي […]

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