الداخلية تصدر الأمر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط والمراتب

2022/01/15 | 14:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، الأمر الاداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط، ضمن جدول كانون الثاني 2022 لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية، اعتبارا من التاسع من الشهر الحالي وفقاً لاستحقاقهم القانوني.وتنص الاوامر، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على منح …

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